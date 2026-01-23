Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, çeşitli ilçelerde yapılan baskınlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 272,11 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 423 sentetik ecza hapı, 14,14 gram esrar, 2,75 gram kokain, 3 esrarlı sigara, 5 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 64 bin 400 lira ile 3 tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

