Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4'ü firari hükümlü 10 kişi yakalandı. Operasyonda 2 bin 332 sentetik ecza hapı, 47 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 bin 332 sentetik ecza hapı, 47 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün de bulunduğu 10 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel