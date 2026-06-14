Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik, Çarşamba ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1915 sentetik ecza hap, 51,50 gram sentetik uyuşturucu, ?200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, ?77,50 gram kokain, ?35,66 gram eroin, ?63,33 gram esrar, ?hassas terazi, ?2 uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Veysel Altun
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları

Özgür Özel'in gizli planı ortaya çıktı
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını yaraladı

Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını yaraladı
Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu

Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor