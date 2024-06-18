Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde ormanlık alana Hint keneviri ekildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Ormanda yapılan aramada 1430 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili E.I. isimli şüpheli gözaltına alındı. Kenevir bitkileri ise sökülerek imha edildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde ormanlık alana Hint keneviri ekildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ormanda arama yapan ekipler, 1430 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili E.I. gözaltına aldı.
Kenevir bitkileri ise sökülerek imha edildi.