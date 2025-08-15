Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 354 Gram Esrar ve 9 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 354 Gram Esrar ve 9 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 354 gram uyuşturucu ile 9 kök kenevir bulundu. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 354 gram uyuşturucu ile 9 kök kenevir ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce takibe alınan A.A'nın (48) evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 9 kök kenevir ile 1 kilo 354 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Ağaç dalına para ve bir not bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.