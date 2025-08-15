Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 354 Gram Esrar ve 9 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 354 gram uyuşturucu ile 9 kök kenevir bulundu. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce takibe alınan A.A'nın (48) evine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 9 kök kenevir ile 1 kilo 354 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel