Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı ve evde yapılan aramalarda kenevir bitkisi ile esrar ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında O.C.K'nin (29) evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramalarda 5 kök kenevir bitkisi, 157 gram kubar esrar ile 2 iklimlendirme düzeneği ele geçirildi.
Operasyonda O.C.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel