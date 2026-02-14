Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı ve evde yapılan aramalarda kenevir bitkisi ile esrar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında O.C.K'nin (29) evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 5 kök kenevir bitkisi, 157 gram kubar esrar ile 2 iklimlendirme düzeneği ele geçirildi.

Operasyonda O.C.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
