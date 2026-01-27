Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. H.C.'ye ait araç ve evde yapılan aramalarda esrar, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda Çarşamba ilçesinde H.C'ye ait araç ve evde arama yapıldı.

Yapılan aramada 448,64 gram esrar, 94,50 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

H.C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
