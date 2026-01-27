Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda Çarşamba ilçesinde H.C'ye ait araç ve evde arama yapıldı.

Yapılan aramada 448,64 gram esrar, 94,50 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

H.C. gözaltına alındı.