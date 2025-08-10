Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 53 yaşındaki E.İ. isimli şüpheli gözaltına alındı. Arama sonucunda 30 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu ve 60 sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında E.İ. (53) isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 30 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 60 sentetik ecza ile 2 uyuşturucu kullanma aparatını ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
