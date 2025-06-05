Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, operasyon sırasında 4 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 4 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel