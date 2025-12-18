Samsun'da 6 bin 621 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 bin 621 uyuşturucu hap ele geçirildi. İkamet sahibi A.Ç. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette arama yapan ekipler, 6 bin 621 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan ikamet sahibi A.Ç. jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel