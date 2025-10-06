Samsun’da Unutulan Tencere Paniğe Yol Açtı

Samsun'un Havza ilçesinde ocakta unutulan tencere paniğe yol açtı.

Çay Mahallesi Çelepler Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın üst katından yoğun duman çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Münir Çetiner'in alışveriş için çarşıya indiği, evde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

İncelemede, ocakta unutulan yemeğin yandığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri duruma müdahale ederek olası bir yangını önledi.