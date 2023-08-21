Samsun'da Ulusoy Un'un 50. Yıl Şubesinde Un Çuvalları İşçilerin Üzerine Düştü

Samsun'da Ulusoy Un'un 50. Yıl Şubesinde un çuvalları işçilerin üzerine düştü. Olayda 3 işçi yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Sagimad Toptancılar Sitesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ulusoy Un'un 50. Yıl Şubesinde çalışan işçiler, un çuvallarını kamyonlara yüklemeye çalışırken iş kazası meydana geldi. Yaklaşık 3 ton unun üzerlerine devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Kısbet (38) ve Bekir Maral (21) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Caner Pınar ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN