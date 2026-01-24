Haberler

Samsun'a Azerbaycan'dan gelin geldi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde inşaat işçisi Mehmet Yıldız ile Azerbaycanlı Sevinç Çalış, sosyal medyada tanışarak evlenmeye karar verdi. Düğün töreni Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Yıldız, yapılan düğünle Azerbaycanlı Sevinç Çalış ile dünyaevine girdi.

Öğürlü Mahallesi'nden Şerife-Dursun Yıldız çiftinin oğlu Mehmet Yıldız ile Azerbaycanlı Revane-Ertuğrul Çalış'ın kızı Sevinç Çalış, sosyal medyadan tanıştıktan bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Ailelerinin de onaylamasının ardından Vezirköprü'de Mehmet Yıldız ile Sevinç Çalış için düğün töreni düzenlendi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla düğün salonuna giren çift, davetliler tarafından alkışlandı.

Yapılan düğünle Mehmet Yıldız ile Sevinç Çalış, dünyaevine girdi.

