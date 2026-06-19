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Samsun'da durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan kişi öldü

Samsun'da durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan kişi öldü
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde saman balyası yüklediği traktörü durdurmaya çalışan 65 yaşındaki T.K., traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Yukarıçinik Mahallesi'nde yaşayan T.K'nin (65) saman balyası yüklediği traktörü hareket etti. T.K, durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan T.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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