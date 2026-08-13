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Vezirköprü'de traktör kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Vezirköprü'de traktör kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bekir Baştuğ yönetimindeki 55 ABG 735 plakalı traktörün römorku, Türkmen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile römorkta bulunan Fatma, İsmail, Gülperi, Zeliha ve Hülya Coşar ile Esnem Nur ve Beyzanur Güler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Coşar (53), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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