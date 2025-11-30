Samsun'da Traktör Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü C.N.B. hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
C.N.B. (51) yönetimindeki traktör, Yenice Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel