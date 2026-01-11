Haberler

Devrilen traktörün altında kaldı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde direksiyonun kilitlenmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan Dursun Ali Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Dursun Ali Çakır (42), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Ali Çakır idaresindeki traktör, iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi sonucu ırmak kenarına devrildi. Çakır, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çakır'ın cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
