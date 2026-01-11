Çarşamba'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 77 yaşındaki sürücü yaralandı. Kaza, Karakulak Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Karakulak Mahallesi'nde B.Ş. (77) idaresindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel