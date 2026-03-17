Samsun'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 26 yaşındaki Muhammed Osma hayatını kaybetti, 45 yaşındaki A.E. yaralandı.
?Muhammed Osma (26) yönetimindeki 60 ZL 389 plakalı traktör, Karlı Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Osma'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada traktörde bulunan ve yaralanan A.E. (45) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek