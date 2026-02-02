Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Tarık Yediyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin ağaca çarpıp devrilmesi sonucu jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden Ömerli Mahallesi istikametine seyreden Tarık Yediyıldız yönetimindeki 55 AGZ 409 plakalı otomobil, ağaca çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yolun kenarına devrilen otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel