Samsun'da bir kişiyi darbedip polis aracına zarar veren 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından bir kişiyi darbeden ve polis aracına zarar veren üç şüpheliden ikisi tutuklandı. Olayda Adil Can K. ile Beratcan K. tutuklanırken, Burak Can K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde trafik kazasının ardından bir kişiyi darbedip polis aracına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adil Can K. (21) idaresindeki 55 AB 885 plakalı otomobil, Eren Ü. (23) yönetimindeki 55 ARB 381 plakalı cip ile Beratcan K'nin (23) kullandığı 55 ACZ 908 plakalı otomobil, Yenimahalle Mahallesi Vatan Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazanın ardından çıkan tartışmada Adil Can K, Burak Can K. ve yanında bulunan Beratcan K. (31), aracından indirdikleri Eren Ü'yü darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Adil Can K, Burak Can K. ile Beratcan K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Beratcan K, gözaltına alınırken polis aracının camını kırarak polis memurlarına da mukavemette bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Beratcan K. ile Adil Can K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Burak Can K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücü Adil Can K'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Beratcan K'ye daha önce de ehliyetine el konulduğu halde araç kullanması ve alınan kan örneği sonucunda alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine ehliyetine 4 yıl süreyle el konularak toplam 71 bin 347 lira idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
