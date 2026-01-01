Haberler

Samsun'da tırın bariyerlere ve başka bir tıra çarpması kamerada

Samsun'un Kavak ilçesinde bir tırın bariyerlere çarparak başka bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kaza cep telefonu ile kaydedildi. Kazada her iki tır da yoldan çıktı ve hasar gördü.

Samsun'un Kavak ilçesinde, tırın bariyerlere çarptıktan sonra başka bir tıra çarpması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Turcan yönetimindeki 52 ACC 853 plakalı tır, karın etkili olduğu Samsun-Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkisinde kayarak önce bariyere, ardından Osman Göktürk idaresindeki 19 BC 319 plakalı tıra çarptı.

Her iki tırın da yoldan çıktığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.

Kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan Turcan'ın kullandığı tırın, bariyerlere ve diğer tıra çarparak yoldan çıktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
