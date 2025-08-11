Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap ve otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Erzincan Caddesi'nde, S.S'nin kullandığı 07 GZK 97 plakalı pikapla A.R.K. idaresindeki 34 RYY 22 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri, pikapta bulunan E.Ç. ve otomobilde bulunan Ş.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan Ş.K. ve A.R.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
