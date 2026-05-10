Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İsa K. (58) yönetimindeki 37 ACU 658 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez Mahallesi Kavşağı'nda, Uğur T. (26) idaresindeki 37 SH 867 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüleri ile 37 SH 867 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Tufan Y. (24) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek