Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Celal D. (59) idaresindeki 55 RV 513 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Ertuğrul Ö. (28) yönetimindeki 33 DPN 16 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada otomobildeki Melahat D., Refide K. ve Eda K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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