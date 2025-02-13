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Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 61 LK 323 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi 418. Sokakta seyir halinde olan E.A.G. idaresindeki 55 APA 689 plakalı otomobille çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 55 APA 689 plakalı otomobil savrularak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu B.A. (30), S.V. (66) ve 1 yaşındaki bebek A.A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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