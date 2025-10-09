Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde refüjdeki elektrik direğine çarpıp, savrulan otomobilde bulunan sürücü Hasan A. (29) ile yanındaki Hamdi A. (61) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkisi Samsun- Ordu kara yolunun 31'inci kilometresinde meydana geldi. Hasan A. Yönetimindeki 16 ARH 11 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, karşı şeride geçip, banket dışındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, sürücü Hasan A. ile yanında bulunan Hamdi A., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.