Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Abdullah K. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde, Çarşamba'dan Ordu yönüne giden Abdullah K. (48) idaresindeki 34 BBZ 348 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Emre B. idaresindeki 55 EB 799, Furkan B. idaresindeki 61 AIR 106, Aydın A. idaresindeki 55 AGT 501 ve Bülent D. idaresindeki 55 SD 352 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, sürücü Abdullah K. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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