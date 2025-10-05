Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alaçam- Durağan kara yolunda M.Y. (69) yönetimindeki 34 POF 95 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.E'nin (55) kullandığı 34 ZZ 927 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki H.Ş. (61), N.Ş. (59), N.E. (70), D.E. (54) ve N.Y. (68) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan N.Y. kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.