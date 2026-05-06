Haberler

Bafra'da Trafik Haftası'nda bilgilendirme etkinliği yapıldı

Bafra'da Trafik Haftası'nda bilgilendirme etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 'Karayolları Trafik Haftası' kapsamında Bafra'da vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Sürücü ve yayalara koruyucu ekipman kullanımı, trafik kuralları ve yaya geçişleri hakkında eğitim verildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde "Karayolları Trafik Haftası" kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerde sürücü ve yayalara, koruyucu ekipman ve kask kullanımı, yaya kaldırımı ve yaya geçidi kullanımı, trafik levha ve işaretleri, emniyet kemeri kullanımı ile yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerce ayrıca karşıdan karşıya geçişlerde uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Faaliyetler kapsamında toplam 750 adet bilgilendirici broşür dağıtılarak trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturuldu.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı

Dev havayolu şirketinde büyük kriz! Sadece 6 haftalık yakıtları kaldı