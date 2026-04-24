Alaçam'da tomruk yüklü tırda yangın
Samsun'un Alaçam ilçesinde, tomruk yüklü tırın dorsesinin lastiklerinde çıkan yangın söndürüldü.
A.M.C. (31) yönetimindeki 57 AC 051 plakalı tomruk yüklü tırın dorsesinde, Samsun-Sinop kara yolu Soğukçam Mahallesi mevkisinde yangın çıktı.
Sürücü, aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, tırın dorsesinin lastiklerindeki yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Emre Dilek