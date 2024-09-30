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Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, direksiyon başında arı sokması nedeniyle kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı TIR devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni 19 Mayıs Stadyumu karşısındaki viyadükte meydana geldi. Direksiyon başında arı sokan Serdar Sağır'ın kontrolünü yitirdiği mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı TIR, bankete çarpıp devrildi, yaklaşık 50 metre sürüklenip viyadükte tamamen yolu kapatıp yan yattı.

Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan Sağır, çağrılan ambulansla, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan Samsun-Ordu kara yolu kapandı. Ekipler kazaya müdahale ederken, trafik yan yoldan verilmeye başlandı.

Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

ferhat bayram:

normalde bir arı bır tırı deviremez diye düşünürüz ama demeki devirebilir normalde türkiye batmaz diye düşünürdük demeki batıyormuş

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