Haberler

TIR'daki beton bloka kamyonet çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

TIR'daki beton bloka kamyonet çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'ın taşıdığı beton bloka çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Yar hayatını kaybetti, yanındaki yolcu yaralandı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde TIR'ın taşıdığı beton bloka çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Yar (42) öldü, yanındaki M.K. (39) yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Terme ilçesi Gündoğdu Mahallesi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İbrahim Yar'ın kontrolündeki 55 NY 220 plakalı kamyonet, S.T.'nin kullandığı 61 AAE 384 plakalı TIR'ın taşıdığı beton bloka çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Yar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yar'ın yanında bulunan ve yaralanan M.K. ise sağlıkçıların müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yar'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi

Demet Akalın görmesin