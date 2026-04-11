Samsun'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inşaatta işçi olarak çalışan M.S.Ş. (20) ile N.Y'nin (19) sosyal medyadan açtıkları canlı yayında terör propagandası yaptıklarını belirledi.

Şüpheliler, Yakıntaş Mahallesi'nde çalıştıkları inşaata düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.