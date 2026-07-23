Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede yaşayan bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan ve "İsminiz terör örgütü soruşturmasında geçiyor" gibi sözler söyleyen şüphelinin yönlendirmesiyle eve gelen zanlıya altın ve parasını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan bu kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri 2 şüpheliyi kullandıkları araçla il dışında yakaladı.

Araçtaki aramada, mağdurlara ait 175 gram altın ve 13 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA