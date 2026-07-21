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Samsun'da teknenin alabora olması sonucu ölen 3 kişi Kayseri'de toprağa verildi

Samsun'da teknenin alabora olması sonucu ölen 3 kişi Kayseri'de toprağa verildi
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Çarşamba ilçesinde 19 Temmuz'da teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi, memleketleri Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi, memleketleri Kayseri'de defnedildi.

Costal mevkisinde alabora olan teknedeki Mehmet Dursin (42) ve eşi Zübeyde Dursin (51) ile akrabaları Resul Ekrem Dursin (37) için Yeşilhisar ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Dursin ailesinin cenazeleri, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, ailenin yakınları, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Dursin ile eşi Zübeyde'nin Samsun'da bulunan kızlarını ziyarete gittikleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Resul Ekrem Dursin'in de dayısı Mehmet Dursin'e eşlik ettiği öğrenildi.

Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde, 19 Temmuz'da, içinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle alabora olmuştu. Denizde mahsur kalan aile üyelerinden Kadir Çöpoğlu (31) kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başarırken, Rabia Çöpoğlu (25) ve Rana Dursin (22) bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarılmış, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu denizde kaybolan Zübeyde, Mehmet ve Resul Ekrem Dursin'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Murat Asil
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