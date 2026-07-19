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Samsun'da alabora olan teknedeki 3 kurtarıldı, 2 ölü, 1 kayıp

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişilik teknenin alabora olmasıyla kaybolan 3 kişiden anne ve babanın cesedine ulaşıldı. Kayıp dayı için arama çalışmaları sürüyor.

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI, KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu denize düşerek kaybolan 3 kişiden Rabia Çöpoğlu'nun annesi Zübeyde Dursin (42) ve babası Mehmet Dursin'in (51) cesedine ulaştı. Kayıp olan dayı Ekrem Dursin'in (37) bulunması için havadan ve denizden sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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