Samsun'da alabora olan teknedeki 3 kurtarıldı, 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 kişilik teknenin alabora olmasıyla kaybolan 3 kişiden anne ve babanın cesedine ulaşıldı. Kayıp dayı için arama çalışmaları sürüyor.
2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI, KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu denize düşerek kaybolan 3 kişiden Rabia Çöpoğlu'nun annesi Zübeyde Dursin (42) ve babası Mehmet Dursin'in (51) cesedine ulaştı. Kayıp olan dayı Ekrem Dursin'in (37) bulunması için havadan ve denizden sürdürülüyor.
Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı