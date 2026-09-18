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Samsun'da TEİAŞ personeline pickleball eğitimi verildi

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Samsun'da TEİAŞ personeline pickleball eğitimi verildi
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Samsun'da Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğü personeline pickleball eğitimi verildi.

Samsun'da Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğü personeline pickleball eğitimi verildi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu tenis kortlarında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara pickleball sporunun temel kuralları, raket ve top kullanımı, servis teknikleri ve saha içi uygulamalar anlatıldı.

Eğitim kapsamında personel, temel oyun tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Etkinlikle kamu personelinin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve pickleball sporunun tanıtılması amaçlandı.

Kaynak: AA
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