Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü

Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü
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Samsun'un İlkadım ilçesinde tartışma sırasında U.Y. isimli kişinin otomobiliyle Mehmet Kalay'ın üzerinden geçmesi sonucu Kalay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde taraflar arasında laf atma sebebiyle yaşanan kavga sonrası bir kişi, otomobille Mehmet Kalay'ın (39) iki kez üzerinden geçti. Kalay, olay yerinde hayatını kaybederken, olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesindeki İlkadım Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü arka tarafında meydana geldi. İddiaya göre, taraflardan U.Y. (32), M.Y. (35) ve A.G. (38) ile bu sırada burada bulunan Mehmet Kalay (39) ve İ.K. (37) arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında U.Y., otomobille iki kez Mehmet Kalay'ın üzerinden geçti. Ardından taraflar, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Kalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Kalay'ın cansız bedeni ise otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Bu arada, her iki tarafın da alkolün etkisinde olduğu, U.Y.'nin 19, Mehmet Kalay'ın ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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