Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde cezaevinden yeni çıkan Dursun C, tartıştığı Mesut İ.'yi bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından Dursun C, suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 5 ay önce cezaevinden çıkan Dursun C. (40), Mesut İ.'nin (50) ikametinin bulunduğu Sanayi Mahallesi Hacı Hasan Taş Sokak'a gitti.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun C, Mesut İ.'yi bıçakla göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mesut İ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Dursun C, suç aletiyle polise teslim oldu.

Öte yandan Dursun C.'nin cezaevinde bulunduğu dönemde eski eşini Mesut İ.'nin rahatsız ettiği, aralarında bu nedenle husumet oluştuğu iddia edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
