Samsun'da Tarım Arazisinde Anız Yangını Söndürüldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Hamzalı Mahalesi'nde çıkan anız yangını, çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Hamzalı Mahalesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.