Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki 102 sikke ve 34 obje ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Terme ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak üzere Samsun'a geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Takip edilen aracı durduran ekipler, tarihi eser niteliğindeki 102 sikke ile 34 obje ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek