Haberler

Taksinin bagajında et sevkiyatı yapan işletmeye ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir taksinin bagajında taşınan etler nedeniyle lokantaya idari para cezası uygulandı. 152 kilo ete el konulurken, etler inceleme sonrası imha edilecek.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde bir taksinin bagajdaki etlerin et lokantasına taşındığı görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşletmeye giden ekipler, yaptığı çalışmayla 152 kilo ete el koydu. İşletmeye ise idari para cezası uygulandı.

Etlerin inceleme sonrası imha edileceği ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü: Herkes Bakanlığı etiketliyor
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcu ile patlatıyor
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi