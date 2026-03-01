Haberler

Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobildeki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kalkanca Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. T.B.Y.'nin (20) kontrolünü yitirdiği 55 BY 805 plakalı otomobil, taklalar atıp yan yattı. Kazada sürücü ile yanındaki T.A.K. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
