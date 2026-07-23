Haberler

Samsun'da tabancayla yaralama zanlısı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Atakum ilçesinde M.E.Ö. ile C.Z. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Ö. yanındaki silahla C.Z'yi her iki bacağından yaraladı. Şüpheli, olayın ardından araçla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ekipleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahı olay yerinin yakınında ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, kaçan şüpheli M.E.Ö. kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın boyutu anbean güvenlik kamerasında
Beşiktaş'ı ipten alan adam: Nübel

İpten aldı! Beşiktaş taraftarı ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu

Kan donduran anlar! Durduk yere öldürmeye kalktı
Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var