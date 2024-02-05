Samsun'da Tabanca Kazası: Bir Kişi Tutuklandı

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'un Alaçam ilçesinde Birkan Ç.'nin (23), arkadaşlarıyla birlikte içki içerken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan Musap Ş. (17) başından yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Kürşat A., Emir E. ve Sudenur K., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Birkan Ç. ise tutuklandı.

Bu arada olayda yaralanan Musap Ş.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.