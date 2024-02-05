Samsun'da Tabanca Kazası: Bir Kişi Tutuklandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişinin tabancanın ateş alması sonucu başından yaralandığı olayda, tutuklanan bir kişi çıktı. Yaralanan kişinin ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'un Alaçam ilçesinde Birkan Ç.'nin (23), arkadaşlarıyla birlikte içki içerken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan Musap Ş. (17) başından yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Kürşat A., Emir E. ve Sudenur K., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Birkan Ç. ise tutuklandı.
Bu arada olayda yaralanan Musap Ş.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.