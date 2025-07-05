Samsun'da Süt Toplama Aracı Devrildi, İki Kişi Yaralandı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde ormanlık alana devrilen süt toplama aracında bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde ormanlık alana devrilen süt toplama aracındaki 2 kişi yaralandı.
O.Ş'nin kullandığı 55 LJ 444 plakalı süt toplama aracı olarak kullanılan kamyonet, Örencik Mahallesi'nde yolun sağındaki ormanlık alana devrildi.
Yaklaşık 40 metre sürüklenen araçtaki sürücü ile yanında bulunan S.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel