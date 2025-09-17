Haberler

Samsun'da Sürünerek İlerleyen Kişi Kameralara Yansıdı
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi, bulvar yolunda sürünerek ilerlerken cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay sosyal medyada ilgiyle paylaşıldı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde bir kişinin bulvar yolunun sağ şeridinde sürünerek ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sürünerek ilerlediği görüldü. Yanındaki sokak köpeği ise sürünen kişiyi yanında takip etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, bir süre bu şekilde sürünen kişinin daha sonra kalkıp, yürüyerek bölgeden uzaklaştığı ve polise konu ile ilgili ihbarda bulunulmadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
