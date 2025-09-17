Haberler

Samsun'da Sürünerek İlerleyen Kişi Kamerada

Samsun'da Sürünerek İlerleyen Kişi Kamerada
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin bulvar yolunun sağ şeridinde sürünerek ilerlemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yanındaki sokak köpeği ile birlikte sürünen kişi, daha sonra kalkarak yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde bir kişinin bulvar yolunun sağ şeridinde sürünerek ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sürünerek ilerlediği görüldü. Yanındaki sokak köpeği ise sürünen kişiyi yanında takip etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, bir süre bu şekilde sürünen kişinin daha sonra kalkıp, yürüyerek bölgeden uzaklaştığı ve polise konu ile ilgili ihbarda bulunulmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
