Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi - Haberler

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Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün otomobili markete girdi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün otomobili markete girdi.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde Zeynep A. 55 FA 181 plakalı otomobili çalıştırıp hareket ettirmek istedi.

Bu sırada fren yerine gaza basması sonucu Zeynep A'nın kullandığı otomobil, marketin içine girdi. Yaralanan bulunmayan kazada iş yerinde hasar meydana geldi.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Değirmenbaşı, Çarşamba, Otomobil, Samsun, Güncel, Haberler

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